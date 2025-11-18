東京株式市場で日経平均株価は1620円の値下がりでした。円と国債も売られ、“トリプル安”の様相です。きょうの東京株式市場では、日経平均株価は1620円値下がりし、4万8702円で取引を終えました。アメリカの中央銀行にあたるFRBの利下げ観測が後退し、前日のニューヨーク市場で株価が下落した流れを受けました。ソフトバンクグループやアドバンテストなどの半導体関連の銘柄が大きく売られました。一方、外国為替市場では円安が進