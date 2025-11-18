アメリカ市場の株安を受け、日経平均株価は1600円以上と大幅に値を下げました。こうした中、高市首相と日銀の植田総裁が初めての会談に臨んでいます。平均株価は4万9000円を割り込み、下げ幅は1600円を超えました。東京株式市場は、アメリカ市場で12月の利下げが見送られるとの見方から株価が下落した流れを受け、売り注文が広がりました。一方、円相場では、高市政権の経済対策が大規模になるとの観測が財政悪化への懸念につなが