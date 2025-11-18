18日昼ごろ、鹿角市の支援学校の敷地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、18日午前11時半ごろ、鹿角市花輪字案内の比内支援学校かづの校の関係者が、校舎の中から駐車場にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察が注意を呼びかけています。