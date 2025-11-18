北海道最大級のビジネスイベント「第39回北海道ビジネスEXPO」が11月6日・7日の2日間、札幌・アクセスサッポロで開催された。北海道内外の307社・機関が参加。「大変革に挑む北海道〜ポテンシャルを真価に変える“未来想像イノベーション”〜」をテーマに、ITビジネス・宇宙産業・ロボットなどの最先端技術が披露された。会場には、現役の技術者・ビジネス関係者、研究者らに加え、北海道の未来を創る高校生・大学生など2日間で約2