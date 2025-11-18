仕事の手土産や差し入れはどうやって選べばいいのか。国内外で2万個以上のスイーツを食べた製菓衛生師の宮本二美代さんは「値段が高すぎると気を遣わせるリスクがあり、安すぎると軽んじられたと誤解される可能性がある。大切なのは『相手に合わせて選んだ』という気持ちが伝わることだ」という――。※本稿は、宮本二美代『教養としてのお菓子』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／EyeEm Mobile GmbH※写真