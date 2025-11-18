コンビニの冷凍食品は依然として堅調な推移を見せる。冷凍スイーツや冷凍麺などの販売が順調で、最近では使いきりサイズと、徳用サイズの支持も高まっているという。大手3社は独自の取り組みを強めつつあり、売場はさらに変化する可能性を秘めている。〈冷食市場全体は成長傾向、コンビニでは冷凍フルーツ･麺など人気〉冷凍食品市場全体は、メーカー各社の値上げの影響はありつつも、売上･数量ともに成長傾向にある。中でも、1食完