スプリング・ジャパンは、日中路線での航空券の特別対応を開始した。11月15日までに購入の上、11月15日から12月31日までの搭乗分の航空券を対象に、全額払い戻しもしくは変更を無料で受け付ける。変更の場合には運賃の差額が必要となる。購入時の支払手数料は払い戻しの対象外となる。中国の航空各社は、すでに同様の特別対応を開始している。日本の航空会社による特別対応の実施は初めてとみられる。