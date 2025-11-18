あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「アンパサンド」の略語は？「アンパサンド」の略語はなんでしょうか？ヒントは、記号です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「＆」でした！英語では、「ampersand」と表します。ちなみに、ラテン語の “et” の合字（ふつう2字の漢字や仮名などで書