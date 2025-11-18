18日の東京金融市場は株安、円安、債券安の「トリプル安」の展開となりました。東京株式市場では、AI・半導体関連株を中心に幅広い銘柄が売られました。日経平均株価の終値は、17日より1600円以上安い4万8702円で、およそ4週間ぶりの4万円台となりました。外国為替市場では、日銀の利上げの時期が後ろにずれこむのではないかとの思惑から円売りが加速し、一時1ドル＝155円台に。また、ユーロでも、ユーロ導入以来初めて1ユーロ＝18