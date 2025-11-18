日本政府観光局が１８日発表した１０月の訪日外国人客数（推計値）は、前年同月比１７・６％増の３８９万６３００人で、１０月として過去最多を更新した。１〜１０月期の累計では３５５４万７２００人だった。通年（１〜１２月）としての過去最多は２４年の３６８７万１４８人で、残り２か月であと約１３２万人の水準まで迫っている。