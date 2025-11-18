日本女子大学は1901年に大学を創立して以来の看板学部である「家政学部」を組織再編に伴い廃止すると発表しました。日本女子大学によりますと、家政学部では120年以上にわたり、「衣・食・住」を中心に生活の向上を探求する学びを行ってきたということです。しかし、ニーズの多様化や学問の専門性を高めるため、家政学部の複数の学科をそれぞれ2028年度までに新たな学部などとして組織改編するということです。具体的には、家政経