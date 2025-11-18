ガールズグループNMIXXがデビュー後初のワールドツアー開催を控え、音楽番組“8冠”、3週連続Melon「週間チャート」1位を記録した。【写真】ソリュン、ポニーテール姿で際立つ驚異の頭身去る10月13日、NMIXXは1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースした。2週間にわたるカムバック活動を終えても『Blue Valentine』の人気は続き、11月16日に韓国で放送されたSBS『人気歌謡』1位となった。これで『人気歌謡』“3冠”を達成し