【モデルプレス＝2025/11/18】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の佐野雄大が、17日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。美容へのこだわりを明かした。【写真】「絵を見ているみたい」と共演者驚き INIメンバーの美肌◆佐野雄大、メイクは「絶対家に帰ってからオイルで落としている」この日、佐野は「美容はこだわりが強い」と話し、4人組お笑いカルテット・ぼる塾のあんり