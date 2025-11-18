巨人の育成５位・知念大成外野手が１８日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。矢野謙次巡回打撃コーチから助言を受け「（練習の）１球目から感覚があった指導者の方に初めて会いました」と感謝を口にした。室内でマシン打撃を行っていると、見守っていた矢野コーチから実演を交えて熱血指導。バスターの構えからトップ（振り出す）をつくる練習法を伝えられた知念は、感触を確かめながら振り込んだ。オイシックスに所属した