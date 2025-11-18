11月15日（現地時間、以下同）、韓国のガールズグループ「AFTERSCHOOL」の元メンバーで女優のNANA（34）の自宅に、凶器を持った30代男性が侵入する事件が発生した。【写真】「美しすぎる腹筋とくびれ」見事な均整美を魅せたNANA（全身）。トレーニングに励む姿も午前6時ごろ、男は用意していたハシゴを使ってベランダに登り、施錠されていなかった戸から侵入。在宅中だったNANAと彼女の母親を凶器で脅して金を要求したが、もみ