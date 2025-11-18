2025年11月17日（日本時間）、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまがラオスの首都、ビエンチャンのワッタイ国際空港に到着された。今回のご訪問は日本とラオスの外交関係樹立70周年にあたり、ラオス政府から招待を受けたもので、滞在中は晩さん会などの公式行事に臨まれるほか、日本が支援する小児病院の視察などが予定されている。【写真】愛子さまのペールブルーのセットアップ全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリ