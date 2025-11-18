18日発売の『週刊SPA！』11月25日・12月2日合併号では、表紙の人／美女地図に、えなこ・東雲うみ・南あみが登場した。【写真】ファンシー＆セクシーに魅せたえなこ・東雲うみ・南あみ平成カルチャーブームの主人公はどこか懐かしい、ときめくモチーフを身につけた“あの頃”の女のコたち。えなこ・東雲うみ・南あみがファンシー＆セクシーに魅せる。グラビアン魂には、井口裕香が登場している。