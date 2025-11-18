台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁に中国側が反発を強める中、18日、日本と中国の外務省の担当局長による会談が行われました。北京を訪問中の外務省の金井アジア大洋州局長は18日、中国外務省の劉局長と数時間にわたって会談しました。金井局長は中国側に、高市総理の答弁について「これまでの立場を変えるものでない」と説明した上で、大阪の中国総領事のSNSへの不適切な内容の投稿に抗議したとみられます。中国外務省の劉