プロ野球・巨人の浦田俊輔選手が18日、契約更改交渉に臨み、100万円アップの1300万円でサインしました。1年目の今季は22試合に出場。シーズン終盤は吉川尚輝選手の代わりとしてセカンドでスタメン出場する機会もありました。来季に向けては走攻守すべてが課題と話しましたが、「それ以上に気持ちが大事だと思った。気持ちがついてこないと、打撃も守備走塁も上がらないと思います。心技体という中で心が一番大事だと気づかされまし