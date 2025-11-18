安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、先週に続き、山上徹也被告の母親が法廷に立ち「献金をたくさんして教会に尽くしたら家庭が良くなると思っていたが間違っていた」と語りました。裁判は午後1時すぎに始まり、山上被告の母親に対して検察側の反対尋問が行われていました。母親はパーティションに囲われ表情はみえませんが、旧統一教会への献金について「間違っていた」と淡々と語る一方、山上被告は目を合わせず