佐賀県基山町園部の大興善寺のモミジが色づき、たくさんの参拝客でにぎわっている。境内にはモミジのほかイチョウも植えられており、２０日頃から見頃を迎えるという。本堂裏の「契（ちぎり）園」では、深まる秋の景色を上から眺めたり、下から見上げたりして楽しめる。入園料は大人６００円、小中学生３００円。紅葉シーズンに合わせ、町産業振興協議会が２４日午前９時半〜午後２時、境内近くの同寺大駐車場で「きやま門前