G20財務相・中央銀行総裁会議の会場に立てられた米国旗＝7月、南アフリカ東部ダーバン郊外（共同）日米欧の先進国に新興国を加えた20カ国・地域（G20）が22、23日に南アフリカのヨハネスブルクで開く首脳会議（サミット）で、全ての参加国・地域の合意を必要とする首脳宣言の採択が困難な情勢になっていることが18日、関係者への取材で分かった。宣言を見送れば、G20サミットで初となる。G20の議論に大きな影響力を持つ米国のト