記者会見する松山英樹＝18日、フェニックスCC男子ゴルフで20日開幕のダンロップ・フェニックスに出場する松山英樹が18日、会場の宮崎県フェニックスCCで記者会見に臨み、国内ツアーへの今季初参戦を前に「必死にプレーする姿を見てほしい」と意気込んだ。会見前は同じ東北福祉大出身の杉原大河、岡田晃平と練習ラウンドを回った。昨年よりも距離が延びるなどコースセッティングが大幅に変更となり、念入りに確認した。昨年は