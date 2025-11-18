「初声出しする弟に嫉妬しちゃう姉。」と題した動画がInstagramで話題になりました。生後3カ月の弟くんがパパを見つめて声を出して笑っている隣で2歳のお姉ちゃんは…！？動画には、「お姉ちゃんも可愛い♡」「お姉ちゃんを抱きしめたくなりました」と反響が寄せられています。【動画】赤ちゃんが初めて笑った…！その横で2歳のお姉ちゃんは？表情に注目動画に出てくるのは、2歳2カ月の姉、えっちゃんと生後3カ月の弟、勘ち