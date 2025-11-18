²ÈÂ²¤ä¥µ¥ï¤È¥¹¥­¥Ã¥×¤òÎý½¬¤¹¤ë¥È¥­NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï18Æü¡¢Âè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¤ÎÂè37²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢½÷Ãæ¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¾¾Ìî¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë½¬¤Ã¤¿¥¹¥­¥Ã¥×¤ò»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¡¢¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¡¢´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤äÌîÄÅ¥µ¥ï(±ß°æ¤ï¤ó)¤ÈÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊý