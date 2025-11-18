静岡県は11月18日、マダニが媒介する感染症の新たな患者4人を確認したと発表しました。このうち1人は「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」、3人は「日本紅斑熱」と診断されています。2025年の県内の感染者は、SFTSが13人、日本紅斑熱が28人となり、いずれも年間発生数は過去最多となっています。 SFTSと診断されたのは、県内に住む女性です。10月18日に県環境衛生科学研究所で検査を行い、血液から病原体遺伝子が検出されたとい