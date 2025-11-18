相手が１６歳未満と知りながら少女とみだらな行為をしたうえ、その様子を撮影したなどとして、５６歳の男が逮捕されました。不同意性交等の疑いなどで兵庫県警に逮捕されたのは、大阪市都島区に住む会社員の男（５６）です。警察によりますと、男は去年３月１４日、当時１５歳の少女に現金を渡す約束をして自身の車の中でみだらな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。男は被害少女とＳＮＳ