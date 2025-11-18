■これまでのあらすじ母から結婚を反対され思い悩む凜。その一方で弟は、同棲資金を得ようと始めたFXで一時的に成功するも、欲を出して大損。実家の金品にまで手を出してしまう。母に頼まれ弟を訪ねた凜は、再びギャンブルに手を出したのかと問い詰めるが、弟は「借りただけ」と言い訳を並べ、祖母の形見をポケットからぞんざいに放り投げる始末。宝石はほとんど値がつかず、すべてを失った弟は「どん底なんだ、もう追い詰めないで