元日本ハムの斎藤佑樹氏（37）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。斎藤氏は「【中学球児応援プロジェクト】部活地域展開に伴い、今日47都道府県から有識者の方が集まりさまざまな議論を行いました」と活動を報告、参加した王貞治氏、栗山英樹氏との3ショットを投稿した。続けて「子供たちのためにみんなで力を合わせて進んでまいります！王さん、栗山さん、雰囲気ありすぎてびびってます。笑