18日午前、福岡・八女市で小型機が墜落する事故がありました。警察は搭乗者とみられる3人を発見しましたが、心肺停止の状態だということです。警察によりますと18日午前10時半過ぎ、八女市星野村吉城付近で「小型機のようなものが落ちた。黒煙が出ていた」と通報がありました。国交省によりますと、墜落したのは個人所有の小型機で、午前10時13分に佐賀空港を離陸し、大阪府の八尾空港を目指していました。ところがその後、小型機