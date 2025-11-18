元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が、７月に女優の川口葵（２６）との結婚を発表した意図とは――。格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）で、武尊はデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に２ラウンド（Ｒ）ＴＫＯで完勝。試合後に、３月にＫＯ負けを喫したロッタン・ジットムアンノン（タイ）とのリベンジマッチを最後に、現役引退することを表明した。武尊は１８日