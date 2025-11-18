１２月３日と１０日の２週連続で生放送されるフジテレビ系音楽特番「２０２５ＮＳ歌謡祭」の第３弾出演アーティストが１８日、発表された。恒例企画の「アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションで、元ＳｅｘｙＺｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）の中島健人が、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝ＬＯＶＥ（イコールラブ、通称イコラブ）と、同グループの楽曲「絶対アイドル辞めないで」をコラボ歌唱することに