巨人の森田駿哉投手（２８）が１８日に都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１３５０万円から１５０万円アップの１５００万円でサインした。（金額は推定）森田は今季、９試合に出場し（うち７試合に先発）防御率は３・５８、自己最多の３勝（４敗）をマークした。８月６日のヤクルト戦（東京ドーム）でプロ初先発＆初勝利を飾るなどブレークした一年となった。「初めはすごいいい形で入れたが、トータルとして見ると最後は