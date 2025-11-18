非常に強い寒気の影響で北海道や東北を中心に積雪が急増していて、今シーズン初の大雪警報が発表されました。18日は北日本の上空に今シーズン1番の強い寒気が流れ込み、各地で雪景色となりました。北海道では正午までの12時間降雪量が夕張市で47cmと、11月の観測史上1位を記録しています。青森県の酸ヶ湯では、今シーズン全国で初めて積雪が1メートルに達しました。11月中旬に1メートルを超えるのは20年ぶりです。この影響で一時、