茂木敏充外相は18日の記者会見で、台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁が日中の人的交流に悪影響を与えていることを踏まえ「懸案や意見の相違があるからこそ、官民双方での重層的な意思疎通を図ることが重要だ」と述べた。