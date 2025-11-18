愛知県西尾市で18日、新技術で養殖された幻の「メスうなぎ」の出荷をPRするイベントが開かれました。西尾市の「鰻・抹茶大好きPRアンバサダー」松井珠理奈さんが味わうのは、三河一色の養殖業者によるブランドメスうなぎ「艶鰻」です。松井珠理奈さん：「う～ん、おいしすぎる！やわらかすぎて、“ありがとうなぎ”ですね、これは！」県などと開発した稚魚に与えるエサの工夫で、通常の養殖ではほとんど現れない