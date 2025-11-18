高市首相の「台湾有事発言」、それに続く中国の薛剣・大阪総領事の品のない「汚い首発言」を巡って、旅行キャンセルや日本映画封切り中止、フォーラム延期と日中の応酬がヒートアップしている。2025年11月18日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）はこの騒動を取り上げ、レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は、「まったく不要な対立ですよ」「国民は煽られてはいけない」と注意を呼び掛けた。