従来思想の盲点が浮き彫りに1944（昭和19）年10月25日、フィリピン沖。日本海軍の零式艦上戦闘機がアメリカの護衛空母「セント・ロー」に体当たりし艦は爆沈しました。この日、他にも4隻の艦艇が体当たりを受けます。【写真】米軍による特攻の解説資料航空機による体当たりは、これ以前にも戦場で見られた行動でしたが、この攻撃は明確に違っていました。最初から体当たりすることを企図しているように見えたのです。翌日以降