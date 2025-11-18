イメージ 岡山市によりますと、11月18日、市内の幼稚園2、小学校11、中学校2で、新たに計284人がインフルエンザとみられる症状で欠席しています。 18日以降もしくは19日以降で、それぞれ2日間～3日間、学級閉鎖にするということです。 岡山県は、10月30日、県下全域にインフルエンザ注意報を発令しています。 予防のため、マスクの着用や手洗いを呼び掛けています。