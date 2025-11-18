株安などを受けたリスク警戒の円買いが午後に強まる＝東京為替概況 午後に入って株安が加速したことなどを受けたリスク警戒の円買いがドル円の重石となり、午後に154円82銭を付けた。午前中一時1200円超の下げとなった日経平均は891円安と少し持ち直す展開となったが、午後に入って売りが加速。1600円超の下げで引けるなど売りが広がった。財政赤字懸念から日本長期債利回りの上昇が午後に入って見られたが、その後利回