Meta Quest 3S 「Meta Quest 3S」のウィンターセールが12月14日まで実施中。正規販売店が対象で、256GBモデルが11,000円OFFの59,300円、128GBが7,700円OFFの40,700円となっている。 Linkケーブルや、Eliteストラップなどの純正アクセサリーも最大20％ OFFで販売されている。 📣ウィンターセールのお知らせ 11/17(月)～12/14(日)の期間限定で 正