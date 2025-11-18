【これからの見通し】リスク資産に調整局面、為替は悪い円安の様相呈すドル円１５５円台で値固めも 今週はリスク資産に対する調整局面となっている。先週後半からＡＩ関連株主導で売りが嵩み、足元でもその傾向が残っている。極端な高リスク資産である暗号資産が今年の上げを帳消しにしているほか、本来安全資産の面が強い金相場においても現金化の圧力が優勢になっている。１１月でファンド勢がリバランスや手仕舞いを進め