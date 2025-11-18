ローソンは、値段そのまま50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を2025年11月18日から開催しています。からあげクンも期間限定でお得ローソン50周年記念で、25年6月に実施した「盛りすぎチャレンジ」の追加開催を実施中です。今回は、11月18日開始の「盛りすぎチャレンジ」第1週を紹介します。・盛りすぎ！プレミアムロールケーキ値段そのままで、総重量が50％増量しています。価格は214円。・盛りすぎ！和風シーチキン マヨネーズお