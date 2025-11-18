◆第５６回明治神宮野球大会第５日▽大学の部・準決勝立命大１―０名城大（１８日・神宮）準決勝が行われ、立命大（関西五連盟第２）が名城大（北陸・東海３連盟）を退け、初の決勝に進出した。ソフトバンク・若田部健一投手コーチの次男・達生投手（３年＝福岡大大濠）が全国デビューを果たした。１―０の８回からマウンドに上がり、先頭を空三振に仕留めると、後続をともに二ゴロで３者凡退。しかし９回、四球と犠打で１死