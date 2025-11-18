ドル円１５５．０５近辺、ユーロドル１．１５９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は155.05近辺、ユーロドルは1.1595近辺で推移している。本日これまでの取引レンジは、ドル円が154.82-155.38、ユーロドルは1.1585-1.1604となっている。現在の水準はいずれもドル安方向に振れている。米１０年債利回りは４．１４％付近から４．１０％台へと低下、ドル安圧力となっている。 また、日経平均が１