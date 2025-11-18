本格的な降雪シーズンに備えて、福島県会津若松市の国指定名勝「御薬園」で１７日、園内の樹木を雪の重みから守るための冬支度「雪吊（つ）り」の作業が始まった。御薬園は江戸中期頃に会津松平氏の別荘として造営された庭園。１９３２年に国の名勝に指定された。現在は一般公開され、会津若松市を代表する観光名所となっている。雪吊りは１１月末までに園内のゴヨウマツやキャラボク、ハイビャクシンなど計３３本の樹木に施