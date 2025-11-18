札幌市の繁華街・ススキノの交差点北海道の札幌・小樽地区のタクシー運賃を、冬季割り増しとして2割増額する仕組みが、道内の都市部としては60年以上ぶりに導入されることが18日、分かった。北海道運輸局によると、今季は12月17日〜来年3月26日まで。燃料費や人件費の高騰を受け、北海道ハイヤー協会などが要望したためで、多くの事業者が適用する見通し。対象は札幌市、江別市、北広島市、小樽市、一部地域を除く石狩市。1947