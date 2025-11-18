衛星画像が表示できない障害がおきていた気象衛星「ひまわり9号」について、気象庁は、画像の提供を再開すると明らかにしました。「ひまわり9号」では、2025年10月12日に雲の状況の監視などに使われる衛星画像が表示できなくなり、気象庁はバックアップとして待機中だった気象衛星に切り替えて運用していました。これについて、気象庁は、正常なデータを取れる状態に回復したとして、11月26日の午後2時にひまわり9号に戻して画像を