◇第56回明治神宮野球大会 大学の部(14〜19日、神宮球場)全国各地のリーグを制した11校が集い、大学野球日本一を決める明治神宮野球大会・大学の部が18日に準決勝が行われ、立命館大学と青山学院大学が決勝進出を決めました。立命館大学は4人の投手リレーで名城大学に勝利。4回、2アウト3塁の場面で9番・高橋大和投手の内野安打で先制点を奪います。その高橋投手が6回86球、被安打5、3奪三振、無失点の好投。芝本琳平投手、若田部