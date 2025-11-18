Bリーグは11月18日、「第1回B.LEAGUEドラフト」の志望届提出選手リストを更新し、岸田虎之介を新たにリストに追加した。 2006年6月25日生まれで19歳の岸田は、2021－22シーズンにはU15西宮ストークスでプレー。現在はスペインに拠点を置く育成機関Pablo Laso Academyに所属している。 Bリーグドラフトは、来年秋から始まる新B1「B.PREMIER（Bプレミア）」の創設にあわせて導入さ